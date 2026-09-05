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Царьград

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Десятки людей уехали в отделы полиции. Силовики провели в Ленобласти рейд в цыганском посёлке

Десятки людей уехали в отделы полиции. Силовики провели в Ленобласти рейд в цыганском посёлке

В рейде участвовали сотрудники наркоконтроля, Центра по противодействию экстремизму, кинологи, районная полиция и спецполк.

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