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Сражение за топ-7: к какому «Ростову» готовится Рахимов и что с мотивацией у «Рубина»

Сражение за топ-7: к какому «Ростову» готовится Рахимов и что с мотивацией у «Рубина»

Уже в это воскресенье «Рубин» сыграет против «Ростова» в рамках 28 тура РПЛ. В каком состоянии команда Рашида Рахимова подходит к битве с прямым конкурентом по турнирной таблице, чем «Ростов» Джонатана Альбы отличается от той команды, которой руководил Карпин - читайте в материале «ТИ-Спорта».

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