Сражение за топ-7: к какому «Ростову» готовится Рахимов и что с мотивацией у «Рубина»

Уже в это воскресенье «Рубин» сыграет против «Ростова» в рамках 28 тура РПЛ. В каком состоянии команда Рашида Рахимова подходит к битве с прямым конкурентом по турнирной таблице, чем «Ростов» Джонатана Альбы отличается от той команды, которой руководил Карпин - читайте в материале «ТИ-Спорта».