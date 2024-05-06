Шойгу попросили приравнять военкоров к участникам спецоперации

К министру обратился Сергей Миронов Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой приравнять по статусу корреспондентов, погибших или раненных в зоне СВО, к участникам спецоперации, пишет ТАСС.
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