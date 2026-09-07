Спортивный кластер Октябрьского: как строится 50-метровый бассейн и гостиница

Масштабные преобразования в спортивной инфраструктуре Октябрьского выходят на новый уровень. Рядом с уже действующим Ледовым дворцом кипит работа над объектом, который обещает стать точкой притяжения для жителей всего региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- SI Мой личный арсена...
- Геометрия комфорт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым