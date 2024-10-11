На прошлой неделе от студентов РГУП была передана гуманитарная помощь. В пакете лежало письмо, которое не могло не тронуть.
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На прошлой неделе от студентов РГУП была передана гуманитарная помощь. В пакете лежало письмо, которое не могло не тронуть.