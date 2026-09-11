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Мобильные операторы «большой четверки» запустили коммерческие сети 5G

Мобильные операторы «большой четверки» запустили коммерческие сети 5G

В России состоялся первый коммерческий запуск сетей мобильной связи пятого поколения. На начальном этапе сервисы 5G заработали в 16 городах страны, открыв доступ к высокоскоростному интернету примерно для 10 миллионов человек.

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