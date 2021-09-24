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Отряд кораблей Черноморского флота отработал мероприятия по защите объектов морской экономической деятельности в Чёрном море

Отряд кораблей Черноморского флота отработал мероприятия по защите объектов морской экономической деятельности в Чёрном море

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота в рамках проходящих в Чёрном море совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской Военно-морских баз Черноморского флота .

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