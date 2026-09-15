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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стерлинг признал вину по делу об опасном вождении, хранении веселящего газа и отказе от сдачи анализа после ДТП

Бывший полузащитник « Ливерпуля », « Манчестер Сити », « Челси » и « Арсенала »  Рахим Стерлинг признал вину по делу об опасном вождении в состоянии наркотического опьянения.

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