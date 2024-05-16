В руководстве НАТО заявили, что Украине пока не нужно садиться за стол переговоров

Ситуация для ВСУ еще не ухудшилась до такой степени Ситуация на поле боя пока не ухудшилась для украинской армии до такой степени, чтобы Украина садилась за стол переговоров, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.