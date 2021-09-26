Театр абсурда

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Теракт в Пермском вузе могли спланировать «серьёзные специалисты» – Вассерман

Теракт в Пермском вузе могли спланировать «серьёзные специалисты» – Вассерман

Тимура Бекмансурова,  устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, могли подтолкнуть к совершению преступления лица, преследовавшие террористические цели.

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