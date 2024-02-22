Advanced Science: вакцина против туберкулеза может подавлять рак печени

Исследователи из Калифорнийского университета в США обнаружили, что однократная доза Bacillus Calmette-Guérin (BCG), вакцины против туберкулеза, увеличивает выживаемость мышей с раком печени и замедляет разрастание опухолей.
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