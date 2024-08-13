В Ленобласти скончался ребенок, тяжело пострадавший при катании на самокате

Медики почти месяц боролись за жизнь мальчика. В больнице Всеволожского района Ленобласти умер 11-летний ребенок из Кудрово, серьезно пострадавший во время катания на самокате при невыясненных обстоятельствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии