Глава киевского режима Владимир Зеленский на вчерашнем телемарафоне абсолютно серьезно рассказал, как он воздействовал на украинского военного, который в результате ранения был парализован, и ему не могла помочь медицина ни в США, ни на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии