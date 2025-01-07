Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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"Встань и иди": Зеленский похвастался, что исцелил бойца ВСУ "наложением рук"

"Встань и иди": Зеленский похвастался, что исцелил бойца ВСУ "наложением рук"

Глава киевского режима Владимир Зеленский на вчерашнем телемарафоне абсолютно серьезно рассказал, как он воздействовал на украинского военного, который в результате ранения был парализован, и ему не могла помочь медицина ни в США, ни на Украине.

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Комментарии
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Daddy Bo
&quot;Исцеляйся, дурак, тебе говорят!&quot;
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19 час.

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