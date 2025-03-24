❗️❗️❗️Рейсовый автобус и грузовик столкнулись возле аэропорта Симферополя. Предварительно, пять погибших, сообщили «Крым 24» в МВД по РК Количество пострадавших уточняется.
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❗️❗️❗️Рейсовый автобус и грузовик столкнулись возле аэропорта Симферополя. Предварительно, пять погибших, сообщили «Крым 24» в МВД по РК Количество пострадавших уточняется.