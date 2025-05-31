Вечером 1 июня ожидается начало самой крупной серии магнитных бурь

В ночь на 31 мая ученые зафиксировали мощную солнечную вспышку Зарегистрирован самый крупный в этом году выброс солнечного вещества, направленный в сторону Земли, приводит Интерфакс сообщение лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии