Вечером 1 июня ожидается начало самой крупной серии магнитных бурь

В ночь на 31 мая ученые зафиксировали мощную солнечную вспышку Зарегистрирован самый крупный в этом году выброс солнечного вещества, направленный в сторону Земли, приводит Интерфакс сообщение лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.