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Три недели, которые всё изменили: чем закончился самый громкий карьерный поворот Богомолова

Три недели, которые всё изменили: чем закончился самый громкий карьерный поворот Богомолова

История с назначением Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ заняла всего несколько недель, но именно эта скоротечность сделала ее одним из самых заметных профессиональных эпизодов в его биографии.

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