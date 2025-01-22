БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Рафаль» против Су-35: без шансов на победу

«Рафаль» против Су-35: без шансов на победу

Продолжая тему объявленного противостояния Европы против русских орд и полчищ (напомню, что воевать собрались Франция, Германия, Швеция и некоторые микроскопические насекомые вида Cimex lectularius Baltius), учитывая, что данное намерение было высказано отнюдь не нами, сегодня поговорим о возможных последствиях заскоков господина Макрона, будь они реализованы.

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