«Рафаль» против Су-35: без шансов на победу

Продолжая тему объявленного противостояния Европы против русских орд и полчищ (напомню, что воевать собрались Франция, Германия, Швеция и некоторые микроскопические насекомые вида Cimex lectularius Baltius), учитывая, что данное намерение было высказано отнюдь не нами, сегодня поговорим о возможных последствиях заскоков господина Макрона, будь они реализованы.
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