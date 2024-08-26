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Глава дипломатии Евросоюза назвал ситуацию на Ближнем Востоке критически опасной

Глава дипломатии Евросоюза назвал ситуацию на Ближнем Востоке критически опасной Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности.

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