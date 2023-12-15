Mysl Polska: интересы Польши и Украины нельзя удовлетворить одновременно

Национальные интересы Польши и Украины нельзя удовлетворить одновременно. Об этом написал обозреватель журнала Mysl Polska Анджей Шлензак, комментируя заявление группы советников Подкарпатского воеводства по поводу протеста перевозчиков на польско-украинской границе.