Объединительной идеей для России может стать патриотизм, считает Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм.
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