Стармер и Трамп договорились продолжить совместное давление на Кремль

Британский премьер Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились продолжить давление на Россию в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
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