Трамп предрек США кровавую баню при его поражении на выборах

Бывший президент США и нынешний кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ждет кровавая баня, если он потерпит поражение на предстоящих выборах на должность главы государства, которые пройдут в ноябре.
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