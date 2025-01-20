Михайлов: «Трамп признает мастерство Овечкина и повторяет то, что давно всем известно»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что избранный президент США Дональд Трамп правильно назвал российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина великим игроком.
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