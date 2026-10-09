Пробить бюрократическую стену: почему соотечественникам приходится бороться за право жить в России

Очередная история возвращения на историческую родину превратилась в настоящий миграционный квест, достойный кафкианских романов.
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Есть две причины происходящего.
1. Русские и русскоговорящие не понимают что для принятия законного решения на принятие их документов чиновник желает получить взятку.
2. Русские и русскоговорящие прожившие даже несколько лет за пределами России уже сами по себе опасны, поскольку:
- они высокообразованы, имеют профнавыки в различных отраслях;
- нести ответственность за принятые ими решения и действия;
- привыкли к системам где закон по большей степени работает, а взятки являются серьёзным преступлением, за которое чиновник не просто лишится кресла, но и сядет в тюрьму надолго, без права в последствии работать в системе государства.
И самое страшное (для чиновников) то, что они уже умеют думать сами по себе, вне зависимости от пропаганды, разделяя рекламу и жизненные факты, делают свои выводы, могут реально пойти до конца в поиске ответа и мер по своим вопросам.
И вы думаете что чиновничество создавать головняк себе, принимая таких людей и с огромным риском что они станут гражданами РФ?
И что, такое положение везде? Не приведи Господь! А миграционный центр в Одинцово следовало бы проверить - впечатление, что руководят им исключительно представители ОПГ "Диаспора".
так вы,кивающие на власть сами им рабочие места освобождаете,фиктивные браки- прописки им продаете,нанимаете в частном порядке- ведь они вам дешевле выходят чем местные фирмы. ну и т.п. а еще чем отличается узбек,таджик и др. представители ,,республик свободных" от тех кто едет из израиля,сша,англии и из других стран европы???!!! по мне так НИЧЕМ,ОНИ ДЛЯ МЕНЯ РАВНЫ В ВОПРОСЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ.