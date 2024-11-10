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Царьград

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В 2024 году Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США

В 2024 году Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США

По данным аналитиков, кондитерские предприятия России отправили за границу 61 тысячу тонн шоколада.С января по сентябрь 2024 года Россия увеличила экспорт шоколада в США в 3,5 раза.

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