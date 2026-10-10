«Шок для всех нас»: Шестёркин получил серьёзную травму в матче против Овечкина и не смог сам покинуть площадку

Игорь Шестёркин получил серьёзную травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном». Во втором периоде вратарь «Рейнджерс» неудачно ударился лезвием конька о штангу, и его правая нога неестественно изогнулась под весом тела.