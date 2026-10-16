Потребовать от бывшего партнера деньги за подаренные ему вещи, как правило, непросто. Как рассказал «Москве 24» юрист Сергей Китаев, такие покупки обычно рассматриваются как дарение — безвозмездная передача имущества, которая не предполагает ответной оплаты.