Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СК РФ: отец Легойды мог быть убит из-за 100 тысяч рублей

СК РФ: отец Легойды мог быть убит из-за 100 тысяч рублей

Подозреваемый в убийстве Романа Легойды мог напасть на пожилого мужчину с целью ограбления. К такому предварительному выводу пришли следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

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