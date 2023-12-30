СК РФ: отец Легойды мог быть убит из-за 100 тысяч рублей

Подозреваемый в убийстве Романа Легойды мог напасть на пожилого мужчину с целью ограбления. К такому предварительному выводу пришли следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
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