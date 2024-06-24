Собянин: Инженерные классы готовят будущих специалистов в 225 школах Москвы

Более 10,8 тыс. московских школьников учатся в инженерных классах Более восьми тысяч школьников в прошлом учебном году ознакомились с технологическим процессом столичных производств, как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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