Известия ЦБ зафиксировал усиление нехватки работников в ряде регионов из-за законодательных ужесточений в найме мигрантов.
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