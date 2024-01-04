ВС США заключили контракт на поставку самолёта Global 6500 в рамках новой программы разведывательной авиации

Вооруженные силы США договорились с компанией Bombardier Defense о поставке как минимум одного разведывательного самолета Global 6500, который будет служить прототипом будущих самолетов-разведчиков в рамках реализации программы разведывательной авиации.
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