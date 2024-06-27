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Царьград

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Более 1200 школ и детских садов региона отремонтируют к новому учебному году

Более 1200 школ и детских садов региона отремонтируют к новому учебному году

В школах и детсадах Новосибирской области проводят ремонты, чтобы образовательные организации региона были готовы к новому учебному году.

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