В Казахстане проходят совместные учения спецназовцев шести стран

Астана, 11 сентября /Синьхуа/ -- Во вторник на горном учебном полигоне "Орда" в Туркестанской области Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия многонациональных учений подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана.
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