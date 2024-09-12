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Китай

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В Казахстане проходят совместные учения спецназовцев шести стран

Астана, 11 сентября /Синьхуа/ -- Во вторник на горном учебном полигоне "Орда" в Туркестанской области Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия многонациональных учений подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана.

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