Государственная ветеринарная служба организовала в Тольятти выездную вакцинацию кошек и собак от бешенства препаратом «Рабикан»: пункт на улице Спортивной, у съезда к набережной восьмого квартала, работает по будням с 10:00 до 16:00, по выходным — до 15:00.