Государственная ветеринарная служба организовала в Тольятти выездную вакцинацию кошек и собак от бешенства препаратом «Рабикан»: пункт на улице Спортивной, у съезда к набережной восьмого квартала, работает по будням с 10:00 до 16:00, по выходным — до 15:00.
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