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«Миннесота» продлила защитника Миддлтона на 4 года с кэпхитом 4,35 млн долларов

Новый контракт 28-летнего канадца вступит в силу в сезоне-2025/26. В следующем сезоне его кэпхит составит 2,45 миллиона долларов.

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