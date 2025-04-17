В Иркутске осудили задержанного полицейскими владельца магазина по продаже запрещенной атрибутики

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области установили, что в период с января по ноябрь прошлого года подозреваемый сбывал, а также размещал на прилавках в подконтрольной ему торговой точке различные товары с символикой криминальной субкультуры, деятельность которой запрещена на территории РФ.