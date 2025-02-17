Зеленский и Ермак не попадут на встречу в Саудовской Аравии по Украине

WP допустила отсутствие Зеленского и Ермака на переговорах в Саудовской Аравии Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
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