Зеленский и Ермак не попадут на встречу в Саудовской Аравии по Украине

WP допустила отсутствие Зеленского и Ермака на переговорах в Саудовской Аравии Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.