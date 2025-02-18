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Дом Ивана Лобанова

Дом Ивана Лобанова

«Дом И.Л. Лобанова, в котором останавливался писатель И.С. Тургенев» - так в едином государственном реестре объектов культурного наследия значится здание в Орле, стоящее на углу улиц Старо-Московской и Пушкина.

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