Дом Ивана Лобанова

«Дом И.Л. Лобанова, в котором останавливался писатель И.С. Тургенев» - так в едином государственном реестре объектов культурного наследия значится здание в Орле, стоящее на углу улиц Старо-Московской и Пушкина.
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