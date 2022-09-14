В Армении оппозиция готовится объявить импичмент Пашиняну

Депутаты парламента Армении от оппозиции поздно вечером в среду, 14 сентября, направились в здание парламента Армении для запуска процесса импичмента премьеру страны Николу Пашиняну, – сообщает РИА Новости.
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