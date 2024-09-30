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Билли Айлиш выпустила клип на песню "BIRDS OF A FEATHER"

Билли Айлиш выпустила клип на песню "BIRDS OF A FEATHER"

Билли Айлиш продолжает радовать поклонников новыми проектами. На этот раз она представила клип на трек "BIRDS OF A FEATHER" из своего третьего альбома "HIT ME HARD AND SOFT", который увидел свет в мае 2024-го года.

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