Билли Айлиш выпустила клип на песню "BIRDS OF A FEATHER"

Билли Айлиш продолжает радовать поклонников новыми проектами. На этот раз она представила клип на трек "BIRDS OF A FEATHER" из своего третьего альбома "HIT ME HARD AND SOFT", который увидел свет в мае 2024-го года.
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