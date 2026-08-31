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Мировое обозрение

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Тёмная материя могла оказаться ни при чём: 15 000 звёздных потоков показали неожиданный эффект

Тёмная материя могла оказаться ни при чём: 15 000 звёздных потоков показали неожиданный эффект

Астрономы Вашингтонского университета поставили под сомнение один из ключевых методов поиска тёмной материи.

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