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"Ивановец" сражался до конца. Новые подробности удара по нашему ракетному катеру

"Ивановец" сражался до конца. Новые подробности удара по нашему ракетному катеру

Поступают все новые и новые подробности того, как в ночь на 1 февраля ВСУ с помощью безэкипажных катеров (БЭКи) потопили наш ракетный корабль "Ивановец".

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