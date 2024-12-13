ВТБ: мошенники делают виртуальные клоны карт россиян с помощью шпионского ПО

Мошенники используют новую схему, заставляя людей устанавливать вредоносное программное обеспечение под видом приложения мобильного оператора для доступа к банковским картам и снятия средств через банкоматы или NFC-платежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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