Диетолог Кузьменко опроверг миф о вреде яиц для здоровья

Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что яйца безопасны для рациона, но их количество следует регулировать исходя из образа жизни.
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