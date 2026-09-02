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Царьград

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Диетолог Кузьменко опроверг миф о вреде яиц для здоровья

Диетолог Кузьменко опроверг миф о вреде яиц для здоровья

Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что яйца безопасны для рациона, но их количество следует регулировать исходя из образа жизни.

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