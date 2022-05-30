Мужчина измазал тортом "Мону Лизу" в парижском Лувре - ТВ

В Лувре измазали тортом знаменитую «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи, передает РИА Новости. Неизвестный мужчина в инвалидном кресле и в парике подъехал к полотну, внезапно вскочил и попытался разбить пуленепробиваемое стекло, которое защищает картину.