Как уничтожают патриотизм в России: Вика Цыганова о борьбе за песни "Вагнер" и "Крым"

Виктория и Вадим Цыгановы объяснили, как уничтожают патриотизм в России на уровне массовой культуры. Певица и продюсер рассказали о борьбе за свои песни "Вагнер" и "Крым", которые не раз исключались организаторами из концертных программ.
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