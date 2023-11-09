Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    20% территорий нам будет уже мало надо как минимум ещё + 50% к уже освобождённым. И вашингтонский обком на это соглас...Финал СВО готов. ...
  • Zoia Goldshtab
    Рыбка гниёт с головы.....Суд в Москве арес...
  • Ирина Галивец
    Скорее бы уже хохлы устроили новый майдан и свергли зелю!Киев пригрозил ру...

Как уничтожают патриотизм в России: Вика Цыганова о борьбе за песни "Вагнер" и "Крым"

Как уничтожают патриотизм в России: Вика Цыганова о борьбе за песни "Вагнер" и "Крым"

Виктория и Вадим Цыгановы объяснили, как уничтожают патриотизм в России на уровне массовой культуры. Певица и продюсер рассказали о борьбе за свои песни "Вагнер" и "Крым", которые не раз исключались организаторами из концертных программ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх