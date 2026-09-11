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Долина сравнила себя с Марией Магдалиной: «Я стала просто козлом отпущения»

Долина сравнила себя с Марией Магдалиной: «Я стала просто козлом отпущения»

Долина сравнила себя с Марией Магдалиной из-за скандала с квартирой Лариса Долина заявила, что приняла испытание в виде скандала с квартирой в Хамовниках и сравнила себя с Марией Магдалиной.

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