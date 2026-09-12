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В Болгарии произошел повторный пожар со взрывами на складах военного завода

В Болгарии произошел повторный пожар со взрывами на складах военного завода

В Болгарии прогремели взрывы, которые спричинил пожар на складах военного предприятия «Емко», расположенного неподалеку от села Царева-Ливада в районе города Трявна.

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