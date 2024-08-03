«Ему нужна не жена, а прислуга»: не почистила сосиски и лишилась жениха

– Ты почему поставила на стол яйца в скорлупе и неочищенные сосиски? Я что с оболочкой должен это есть? – кричал из кухни Костик.
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