Юрист Адамс: штраф за превышение скорости увеличится до 750 рублей

С 2025 года будет увеличен штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час. Подробности озвучил в беседе с РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
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